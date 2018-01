PF deflagra terceira fase da Créditos Podres no Amapá

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira, 24, a Operação Créditos Podres 3, para apurar esquema de negociação de créditos inexistentes e tentativas de compensações tributárias indevidas na Receita no Amapá.

Um efetivo de 45 policiais foi mobilizado. Nesta fase, foram expedidos pela Justiça Federal do Amapá dois mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária, três mandados de condução coercitiva e doze de busca e apreensão, nas cidades de Macapá e Santana.

A nova etapa da Créditos Podres é um desdobramento da investigação e mira em alvos que receberam valores de uma empresa contratada pela Assembleia Legislativa do Amapá em 2015, supostamente para a lavagem de dinheiro e repasses ilícitos.

A primeira fase da Operação foi deflagrada em agosto de 2015 e teve como foco os sócios da empresa que negociou créditos previdenciários inexistentes junto à Assembleia. Na época foram expedidos pela Justiça Federal dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva para serem cumpridos nas cidades de Macapá e Ananindeua (PA), na região metropolitana de Belém.

A Polícia Federal informou que a segunda fase da Operação Créditos Podres ocorreu em outubro e teve como alvo servidores públicos diretamente envolvidos com a licitação que culminou com a contratação da empresa pivô do esquema criminoso. Foram cumpridos, então, sete mandados de condução coercitiva, sete de prisão temporária e doze de busca e apreensão nas cidades de Macapá e Santana, e também nas proximidades da capital do Pará.