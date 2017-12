PF deflagra Operação Gotham City para prender empresários do setor de construção

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Gotham City para prender dois empresários do ramo de construção civil. Os alvos são Nuno Coelho, conhecido como “Batman”, e Guilherme Neves Vialle, apelidado de “Robin”. Neves está no exterior e, por isso, já foi pedida a sua inclusão na difusão vermelha da Interpol. Coelho foi preso em Curitiba.

Os dois são acusados da prática de lavagem de dinheiro. As suspeitas surgiram após ser deflagrada a Operação Ponto Final, na qual foi presa Dayse Deborah Alexandra Neves. Com ela, foram apreendidos documentos que indicam a provável existência de contas no exterior em nome de Dayse, bem como a utilização dos empresários com a finalidade de ocultar a origem de recursos oriundos de atividades ilícitas. Dayse é casada com Rogério Onofre, ex-diretor do Detro e também alvo da Ponto Final.

Coelho e Vialle são sócios de dezenas de empresas, entre elas a VCG Empreendimentos Imobiliários e Kios Participações. Segundo o Ministério Público Federal, Dayse e seu marido faziam a lavagem de dinheiro de recursos ilícitos mediante a compra de imóveis em construção com o grupo empresarial de Coelho e Vialle. Eles são donos de 11 imóveis em empreendimentos das empresas de Coelho e Vialle.

As prisões preventivas foram decretadas pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no Rio.