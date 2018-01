Colaboração da Camargo Corrêa levou a nova operação da PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação “O Recebedor”, que investiga um esquema de corrupção envolvendo grandes empreiteiras na construção das ferrovias Norte-Sul e de Integração Oeste e-Leste (Fiol). A ação foi feita a partir de informações obtidas pela Operação Lava Jato nos acordos de colaboração firmados pela Camargo Corrêa e seus executivos.As investigações revelaram prática de cartel e lavagem de dinheiro ilícito, obtido por meio de superfaturamento das obras públicas. Somente no estado de Goiás foi detectado desvio de cerca de R$ 630 milhões, considerando-se somente trechos executados na construção da Ferrovia Norte-Sul. Odebrecht, Queiroz Galvão, Mendes Junior, Serveng e Constran estão entre as empreiteiras investigadas nessa operação.

Nos depoimentos de colaboração, os executivos da Camargo Corrêa entregaram provas contra o ex-presidente da Valec, a estatal das ferrovias, José Francisco das Neves, o Juquinha. Ele foi afastado do cargo em 2011, por suspeita de corrupção, na “faxina” da presidente Dilma Rousseff. Conforme as colaborações, teria recebido R$ 800 mil em propina. A PF cumpre mandado de busca e apreensão em endereços de Juquinha. Indicado à presidência da Valec em 2003 pelo PR – partido do deputado federal Valdemar Costa Neto (SP), seu padrinho político -, Juquinha, precisou do aval do ex-senador José Sarney (PMDB-AP) para assumir o cargo na estatal.

A Camargo, que é alvo da Lava Jato, já anunciou acordos de colaboração com o Ministério Público Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por meio dos quais se comprometeu a pagar mais de R$ 800 milhões.

Os investigadores concluíram que empreiteiras realizavam pagamentos regulares, por meio de contratos simulados, a um escritório de advocacia e mais duas empresas sediadas no estado de Goiás, indicadas por Juquinha, usadas como fachada para maquiar origem lícita para o dinheiro proveniente de fraudes em licitações públicas.

Os delatores da Camargo forneceram provas documentais e indicaram testemunhas contra outras empresas e pessoas que também teriam participado do esquema criminoso apurado pela “O Recebedor”. O nome da operação é referência à defesa apresentada por Juquinha na operação intitulada “Trem pagador”. Seus advogados alegaram que, “se o trem era pagador, o alvo não era o recebedor”. Juquinha foi preso na ocasião.

As investigações da Trem Pagador começaram quando a Procuradoria da República em Goiás fazia levantamento para pedir à Justiça a indisponibilidade de bens de Juquinha, investigado por inflar preços da obra da Ferrovia Norte-Sul quando presidente da Valec, beneficiando empreiteiras. O trabalho mostrou que um vasto patrimônio, avaliado em R$ 60 milhões, foi posto em nome do ex-dirigente, parentes e laranjas.

Os 51 mandados da Operação “O Recebedor” estão sendo cumpridos no Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Não há ordens de prisão, apenas de condução coercitiva (sete) e de busca e apreensão (44). Em dezembro, a PF fez a primeira operação resultado de investigações da Lava Jato, a Crátons, que teve como foco a extração e comercialização ilegal de diamantes em terras dos índios cinta-larga, em Rondônia. A Lava Jato investiga esquema de corrupção na Petrobrás.

Obras. A Fiol é um projeto de 1.527 km de extensão que corta o Estado da Bahia, para escoamento de grãos e minérios. Conforme reportagem publicada pelo Estado em setembro passado, a obra já consumiu R$ 3 bilhões e ainda não foi concluída. Na ocasião, a estatal Valec, responsável pela construção, acumulava dívida de R$ 600 milhões com fornecedores. A Ferrovia Norte-Sul é um projeto dos anos 1980 e foi iniciada no governo de José Sarney (1985-1990). Na época, o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva dizia que era uma obra para ligar “nada a lugar nenhum”.

Anos depois, a ferrovia virou uma das vitrines do governo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto, que foi ampliado por Lula, prevê ligar Açailândia, no Maranhão, até Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Em Açailândia ela se interliga, hoje, com a Ferrovia dos Carajás e vai até São Luiz. O governo quer construir outro braço até Barcarena (PA), um percurso de 477 km com investimento estimado de R$ 3,7 bilhões.

A parte já construída, com recursos públicos, vai de Açailândia até Anápolis (GO). Há outro trecho praticamente pronto, de Anápolis até Estrela d’Oeste (SP), uma obra de 682 km estimada em R$ 3,38 bilhões. Foi uma obra bancada com recursos do PAC, mas que será entregue à exploração pela iniciativa privada mediante concessão.

Confira abaixo as empresas e pessoas alvos de mandados de busca e apreensão:

Paraná:

Duas pessoas jurídicas:

CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS;

IVAI – ENGENHARIA DE OBRAS S/AMaranhão

Uma pessoa jurídica

AGROSSERA – AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDARio de Janeiro

Uma pessoa jurídica

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/AMinas Gerais

Seis pessoas jurídicas e seis pessoas físicas

SERVIX ENGENHARIA S/A – (LAGOA SANTA/MG);

SPA ENGENHARIA IND. E COM. LTDA;

EGESA ENG. S/A;

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A;

CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS – EBATE;

TORC – TERRAPLANAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONST. LTDA;

HUGO DE MAGALHÃES;

JOÃO BOSCO SANTOS DUTRA – (ARCOS/MG)

JOÃO BOSCO SANTOS DUTRA;

BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES;

EDUARDO MARTINS;

DANIEL NÓBREGA LIMA DE OLIVEIRA – (NOVA LIMA/MG)São Paulo

Nove pessoas jurídicas e uma pessoa física

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A;

MENDES JÚNIOR TRADING E ENG. S/A;

GALVÃO ENGENHARIA;

CONSTRAN S/A – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO;

CONSTRUTORA OAS S/A;

SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA;

CAVAN PRÉ-MOLDADO S/A;

TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A

BRAEMP BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO NETODistrito Federal

Sete pessoas físicas

ULISSES ASSAD;

RONY JOSE SILVA MOURA;

LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA;

ALOYSIO BRAGA CARDOSO DA SILVA;

LEANDRO BARATA DINIZ;

ALFREDO MOREIRA FILHO;

LAIZE DE FREITAS

Goiás

Quatro pessoas jurídicas e oito pessoas físicas

ELCCOM ENGENHARIA EIRELI;

EVOLUÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA;

HELI DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S;

CONSÓRCIO FERROSUL – (SANTA HELENA/GO);

HELI LOPES DOURADO;

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

MARIVONE FERREIRA DAS NEVES;

JADER FERREIRA DAS NEVES;

RODRIGO FERREIRA LOPES SILVA;

RAFAEL MUNDIM REZENDE;

JOSIAS GONZAGA CARDOSO

JUAREZ JOSÉ LOPES MACEDO.