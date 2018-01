PF deflagra operação contra roubo de caixa eletrônico na terra da Lava Jato

Por Julia Affonso e Andreza Matais

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 25, a Operação Dunamis para desarticular um grupo especializado em roubo e furto a caixas eletrônicos de instituições bancárias no Estado do Paraná, berço da Lava Jato – a investigação que fez ruir esquema de corrupção e propinas na Petrobrás e em outras estatais. Segundo a PF, os integrantes do esquema de ataques a caixas eletrônicos fazia uso de explosivos.

As investigações, diz a PF, apontam que o grupo agiu, desde o ano passado, em Curitiba, Londrina, Matinhos e Piên. Haveria ainda indícios de que os suspeitos também possam ter participação em assaltos semelhantes em outras localidades. Os ataques realizados pela organização, sediada em São José dos Pinhais, incluiriam explosões a caixas eletrônicos instalados em agências bancárias, hospitais, supermercados e em uma universidade.

Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa armada, roubo qualificado, furto qualificado, receptação e lavagem de dinheiro. Os policiais atuaram no cumprimento de 54 mandados judiciais: 17 de prisão preventiva, 30 de busca e apreensão e sete conduções coercitivas.

A operação mobilizou para a deflagração cerca de 140 policiais federais, 26 policiais rodoviários federais, e contou com o apoio de duas aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, cães farejadores e o Grupo de Bombas e Explosivos da PF (GBE).