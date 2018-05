PF deflagra operação contra fraude em concurso no TRT de Rondônia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 19, a Operação N.D.A. com o objetivo de desarticular associação criminosa que tentou fraudar o concurso público de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT/14), em Rondônia.

Um efetivo de 68 policiais federais estão cumprindo 18 mandados de condução coercitiva e 9 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de Porto Velho.

As investigações iniciaram na data do concurso público com a prisão de três membros da associação criminosa. Na ocasião, dois candidatos foram flagrados divulgando o conteúdo de questões do concurso ainda em andamento. A pessoa que recebeu as informações sigilosas repassadas pelos candidatos também foi presa.

No decorrer das investigações, a PF identificou outros envolvidos, que estão sendo conduzidos para a Superintendência Regional em Rondônia para prestar esclarecimentos.

Os crimes investigados – fraude em certames de interesse público e associação criminosa – preveem penas que, somadas, podem chegar a 7 anos de reclusão.