PF deflagra Feng Chui contra crimes ambientais na Baía de Guanabara

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Operação Feng Chui que investiga crimes ambientais decorrentes da emissão de esgoto, sem o devido tratamento, nas águas da Baía de Guanabara e lagoas da região da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, no Rio. Segundo a PF, 56 policiais federais cumprem 8 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Belford Roxo.

A Federal informou que foram colhidas amostras nas estações de tratamento. Segundo o delegado da Polícia Federal Marcelo Prudente, foram visitadas as estações Alegria, Pavuna, Penha, São Gonçalo, Barra e Sarapuí. A PF identificou que a Estação de Niterói não pertence à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

O Inquérito Policial apura também o crime de estelionato. A PF suspeita que a empresa responsável pelo tratamento dos dejetos efetue a cobrança das taxas pelo serviço sem, entretanto, prestá-lo adequadamente.

A investigação foi iniciada há cerca de um ano. A PF aponta possíveis falhas no processamento do esgoto produzido no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana.

Feng Shui é a filosofia chinesa que preconiza estar a prosperidade vinculada ao perfeito equilíbrio entre os elementos da natureza: água, terra, fogo e ar.

Rio 2016. A limpeza Baía de Guanabara para os Jogos Olímpicos do Rio tem recebido críticas. Em julho de 2015, uma análise da qualidade da água encomendada pela Associated Press encontrou níveis perigosamente altos de vírus e bactérias de esgoto humano em locais de competições olímpicas e paralímpicas. Esses resultados alarmaram especialistas internacionais e preocuparam os competidores que treinam no Rio, alguns dos quais já apresentaram febres, vômitos e diarreia.

Em meio às polêmicas com relação à limpeza da Baía de Guanabara, em março deste ano, a Federação Internacional de Vela garante que está “satisfeita” a evolução das ações dos governos municipal e estadual para melhorar as condições da água. Em nota oficial, a antiga ISAF – atual World Sailing – inclusive elogia os esforços dos brasileiros.

COM A PALAVRA, A CEDAE

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA CEDAE

A CEDAE torna pública sua surpresa com a operação policial ocorrida na presente data quando sofreu busca e apreensão de documentos em suas dependências, haja vista que sempre pautou suas atividades pelo respeito à população, à legislação e às instituições públicas, e nunca colocou qualquer empecilho à colaboração com os entes de fiscalização.

Embora ainda não tenha tido acesso aos autos da investigação, a CEDAE esclarece:

” As atividades desenvolvidas pela CEDAE em suas unidades de tratamento de esgoto contribuem efetivamente para melhoria da qualidade de vida da população do Rio de Janeiro, não causando poluição;

” A CEDAE possui programas ambientais reconhecidos e premiados no Brasil e no exterior;

” A CEDAE não realiza cobranças indevidas junto aos seus usuários, respeitando a legislação vigente;

” A CEDAE vem investindo nos últimos 10 anos em sistemas de esgotamento sanitário mais do que em toda a história do saneamento no Rio de Janeiro.

A CEDAE permanece à inteira disposição das autoridades, prestando todas as informações pertinentes e necessárias à investigação, e renova seu inteiro compromisso em continuar prestando serviços públicos essenciais, sempre buscando a qualidade e a promoção da saúde pública preventiva da população do Rio de Janeiro.