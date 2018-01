PF deflagra Cordus contra o desvio de produtos químicos para o tráfico

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 10, a Operação Cordus, para desarticular um esquema especializado no desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas. Em nota, a PF informou que cumpre 47 mandados judiciais em São Paulo e no Rio de Janeiro.

São cumpridos 11 mandados de prisão temporária, 7 mandados de condução coercitiva e 29 mandados de busca e apreensão nas cidades de Assis, Cotia, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo e São Paulo, no Estado de São Paulo, e em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

O inquérito policial aponta que os suspeitos usavam empresas atuantes no comércio de produtos químicos controlados para comprar as substâncias que eram revendidas para traficantes de drogas para o preparo da cocaína. Durante o período da investigação, iniciada em março de 2017, foram apreendidos 925 quilos de teofilina, 404 quilos de cafeína e 320 litros de acetona, além de 270 quilos de cocaína.

A Polícia Federal realiza o controle de empresas que comercializam produtos químicos que possam ser usados para o refino de entorpecentes ou adicionados a drogas ilícitas para aumentar o seu volume na venda para o usuário.

Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de comercialização de produtos químicos destinados à preparação de drogas e associação para o tráfico de drogas, com penas 3 a 15 anos e multa.

Valerius Cordus, naturalista alemão, foi o primeiro a obter o éter no século XVI. O éter é uma das substâncias cujo comércio é controlado e fiscalizado pela Polícia Federal, por ser utilizado no refino da cocaína.