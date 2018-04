PF deflagra Carne Fraca contra corrupção na Agricultura

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 17, a Operação Carne Fraca para combater corrupção de agentes públicos federais e crimes contra Saúde Pública. Executivos do frigorífico JBS e da empresa BRF Brasil foram presos.

A Justiça mandou bloquear até R$ 1 bilhão dos investigados.

O esquema seria liderado por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio. Segundo a PF, a operação detectou em quase dois anos de investigação que as Superintendências Regionais do Ministério da Pesca e Agricultura do Estado do Paraná, Minas Gerais e Goiás ‘atuavam diretamente para proteger grupos empresariais em detrimento do interesse público’.

Em nota, a PF informou que aproximadamente 1100 policiais federais estão cumprindo 309 mandados judiciais, sendo 27 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados e em empresas supostamente ligadas ao esquema.

“Os agentes públicos, utilizando-se do poder fiscalizatório do cargo, mediante pagamento de propina, atuavam para facilitar a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização efetiva.

Segundo os investigadores, as irregularidades noticiadas e relacionadas à empresa Peccin Industrial Ltda. foram confirmadas por Daiane Marcela Maciel, auxiliar de inspeção da empresa entre agosto/2013 e setembro/2014. A Carne Fraca aponta que a auxiliar ‘atestou a existência de diversas irregularidades na empresa, como a utilização de quantidades de carne muito menor do que a necessária na produção de

seus produtos, complementados com outras substâncias, a utilização de carnes estragadas na

composição de salsichas e linguiças, a ‘maquiagem’ de carnes estragadas com a substância

cancerígena ácido ascórbico, carnes sem rotulagem e sem refrigeração, além da falsificação

de notas de compra de carne’.

Dentre as ilegalidades praticadas no âmbito do setor público, denota-se a remoção de agentes públicos com desvio de finalidade para atender interesses dos grupos empresariais. Tal conduta permitia a continuidade delitiva de frigoríficos e empresas do ramo alimentício que operavam em total desrespeito à legislação vigente”, diz a nota da PF.

As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR e estão sendo cumpridas em 7 estados federativos: São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goias.

O nome da operação faz alusão à conhecida expressão popular em sintonia com a própria qualidade dos alimentos fornecidos ao consumidor por grandes grupos corporativos do ramo alimentício. A expressão popular demonstra uma fragilidade moral de agentes públicos federais que deveriam zelar e fiscalizar a qualidade dos alimentos fornecidos a sociedade.

COM A PALAVRA, A JBS

COMUNICADO JBS

Em relação a operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje, a JBS esclarece que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos. A empresa informa ainda que sua sede não foi alvo dessa operação.

A ação deflagrada hoje em diversas empresas localizadas em várias regiões do país, ocorreu também em três unidades produtivas da Companhia, sendo duas delas no Paraná e uma em Goiás. Na unidade da Lapa (PR) houve uma medida judicial expedida contra um médico veterinário, funcionário da Companhia, cedido ao Ministério da Agricultura.

A JBS e suas subsidiárias atuam em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e a comercialização de alimentos no país e no exterior e apoia as ações que visam punir o descumprimento de tais normas.

A JBS no Brasil e no mundo adota rigorosos padrões de qualidade, com sistemas, processos e controles que garantem a segurança alimentar e a qualidade de seus produtos. A companhia destaca ainda que possui diversas certificações emitidas por reconhecidas entidades em todo o mundo que comprovam as boas práticas adotadas na fabricação de seus produtos.

A Companhia repudia veementemente qualquer adoção de práticas relacionadas à adulteração de produtos – seja na produção e/ou comercialização – e se mantém à disposição das autoridades com o melhor interesse em contribuir com o esclarecimento dos fatos.

São Paulo, 17 de março de 2017.

ALVOS DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

1. CARLOS CESAR 285.657.389-49

2. DANIEL GONÇALVES FILHO 240.236.809-82

3. ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO 147.460.189-87

4. FABIO ZANON SIMÃO 004.855.239-90

5. FLAVIO EVERS CASSOU 274.744.109-15

6. GERCIO LUIZ BONESI 280.948.839-87

7. GIL BUENO DE MAGALHÃES 139.185.089-00

8. IDAIR ANTONIO PICCIN 385.728.340-87

9. JOSÉ EDUARDO NOGALLI GIANNETTI 061.220.369-78

10. JOSENEI MANOEL PINTO 178.236.259-20

11. JUAREZ JOSÉ DE SANTANA 362.418.069-04

12. LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR 084.118.914-53

13. MARIA DO ROCIO NASCIMENTO 299.582.379-20

14. NAIR KLEIN PICCIN 588.280.100-10

15. NILSON ALVES RIBEIRO 110.854.993-34

16. NILSON UMBERTO SACCHELI RIBEIRO 005.467.139-63

17 NORMÉLIO PECCIN FILHO 569.967.560-49

18. PAULO ROGÉRIO SPOSITO 107.683.568-65

19. RENATO MENON 567.272.089-72

20. ROBERTO BRASILIANO DA SILVA 445.188.899-91

21. RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS 019.854.899-02

22. SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA 324.920.499-49

23. SERGIO ANTONIO DE BASSI PIANARO 354.322.489-87

24. TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS 771.766.858-00

25. ANDRÉ LUIS BALDISSERA 007.005.439-88

26. DINIS LOURENÇO DA SILVA 067.562.551

ALVOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA

1. ALICE MITICO NOJIRI GONÇALVES 486.788.309-30

2. BRANDÍZIO DARIO JUNIOR 479.843.929-00

3. CELSO DITTERT DE CAMARGO 404.672.019-00

4. LEOMAR JOSÉ SARTI 675.598.249-00

5. LUIZ ALBERTO PATZER 210.677.599-72

6. MARCELO TURSI TOLEDO 619.382.119-87

7. OSVALDO JOSÉ ANTONIASSI 080.134.549-91

8. RAFAEL NOJIRI GONÇALVES 041.480.529-10

9. SIDIOMAR DE CAMPOS 362.892.649-15

10. ANTONIO GARCEZ DA LUZ 340.614.799-20

11. MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA 058.852.099-36

MANDADOS DE CONDUÇÃO COERCITIVA

1. EDYMILSON PENA DOS SANTOS 669.275.449-68

2. JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO 005.467.149-35

3. LAIS NOJIRI GONÇALVES 041.477.919-30

4. MARA RUBIA MAYORKA 922.839.189-87

5. MARCELO ZANON SIMÃO 849.135.689-49

6. SONIA MARA NASCIMENTO 450.327.009-59

7. FABÍOLA BUENO DE MAGALHÃES LAMERS 027.392.149-52

8. GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA 058.852.189-27

9. NATALIA BERTIPAGLIA DE SANTANA 058.852.029-23

10. ALESSANDRA KLASS GUIMARÃES MARTINS 038.595.909-52

11. ALEXANDRE PAVIN 036.290.879-65

12. ALMIR JORGE BOMBONATTO 097.759.949-34

13. ANDRÉ DOMINGOS BERNARDI PARRA 090.452.109-59

14. ANDRÉ JANSEN DE MELLO DE SANTANA 021.186.819-17

15. BERNADETE BUSATO POLLI 964.031.959-72

16. CELIA REGINA NASCIMENTO 299.582.029-72

17. CLAUDIA YURIKO SAKAI 015.705.169-28

18. DANIEL RICARDO DOS SANTOS 025.604.939-42

19. DOMINGOS MARTINS 005.388.509-06

20. EDSON LUIZ ASSUNÇÃO 538.954.879-53

21. EGLAIR DE MARI AMARAL 318.482.909-00

22. EDUARDO VILELA MAGALHÃES 497.757.829-53

23. FABIANA RASSWEILER DE SOUZA 016.662.999-52

24. FABIULA DE OLIVEIRA AMEIDA 320.516.848-80

25. FELISBERTO LUIS DE ANDRADE 307.730.249-72

26. FERNANDO POLLI 005.719.259-60

27. FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO LIMA 847.696.701-25

28. GUILHERME BIRON BURGARDT 573.877.029-34

29. HENRIQUE FELIX ERICK BREYER 202.432.789-34

30. HEULER IURI MARTINS 009.952.039-70

31. INES LEMES POMPEU DA SILVA 574.676.099-49

32. ISAAC CORREIA DANTAS 003.556.339-73

33. ISMAEL LEACHI 086.340.929-68

34. JACKSON LUIZ PAVIN 254.497.539-34

35. JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI 177.913.948-98

36. JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES 058.787.588-73

37. JOSÉ RUBENS DE SOUZA 323.389.299-34

38. JOSÉ TEIXEIRA FILHO 142.909.799-04

29. JULIO CESAR CARNEIRO 168.274.651-87

40. KELLI REGINA MARCOS 056.310.649-28

41. LIEGE MARIA SALAZAR 035.512.339-85

42. LUCIMARA HONORIO CARVALHO 020.439.949-13

43. LUIZ FERNANDO GUARANA MENEZES 347.883.808-89

44. LUIZ SANTAMARIA NETO 359.092.189-72

45. MARCIA CRISTINA NONNEMACHER SANTOS 017.668.419-02

46. MARCOS CESAR ARTACHO 521.468.049-04

47. NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES 715.275.836-00

48. NELSON LEMES DE MOURA 172.660.092-00

49. ORESTES ALVARES SOLDORIO 349.949.049-87

50. PÉRICLES PESSOA SALAZAR 018.752.119-00

51. PERITO GARCIA 532.755.009-53

52. ROBERTO BORBA COELHO JUNIOR 043.103.809-05

53. ROBERTO MÜLBERT 661.720.559-68

54. RONALDO SOUSA TRONCHA 339.648.311-15

55. SIDNEI DONIZETE BOTTAZZARI 364.665.499-68

56. SILVIA MARIA MUFFO 012.275.688-60

57. SYLVIO RICARDO D’ALMAS 654.569.559-20

58. VALDECIO ANTONIO BOMBONATO 335.683.759-15

59. VINICIUS EDUARDO COSTA DE SOUZA 005.268.799-63

60. WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA 794.666.485-00

61. ZELIA MARIA BUSATO PAVIN 859.573.569-72

62. ANA LUCIA TEIXEIRA 052.843.389-01

63. FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 166.557.961-72

64. VALDECIR BELANCON 023.219.689-31

65. FLÁVIO RIBAS CASSOU 073.545.229-61

66. CLÉBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES 045.054.479-60

67. SOLANGE LINARES MACARI NOJIRI 628.848.089-49

68. MARCO AURÉLIO RODRIGUES BINOTTI 024.721.429-94

69. ROBERTO BORBA COELHO 358.803.849-34

70. IDEFRED KONIG 491.766.849-20

71. SUELI TEREZINHA FARIA PIANARO 955.953.509-97

72. FABIO MURILO PIANARO 047.423.459-24

73. ELIAS PEREIRA BARBOSA 016.593.119-18

74. ROBERTO PELLE 219.775.349-53

75. NELSON GUERRA DA SILVA 895.394.439-20

76. VICENTE CLAUDIO DAMIÃO LARA 365.895.199-0

77. DANILO LUCIANO 055.719.299-44

78. CLÉBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES 045.054.479-60

79. VALDECIR BELACON 023.219.689-31

80 CARLOS AUGUSTO GOETZKE 231.972.509-15

81. SERGIO RICARDO ZANON 880.047.089-00

MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

1. ATEFFA

2. BALABAN & GONÇALVES ADVOGADOS

3. BG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ME

4. BIG FRANGO INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.

5. BIO-TEE SUL AM. IND. DE PROD. QUÍM E OP. LTDA

6. BRF – BRASIL FOODS/ BRF S.A.

7. BRF – BRASIL FOODS/BRF S.A.

8. BRF – BRASIL FOODS/BRF S.A. 01.838.723/0102-70

9. BRF – BRASIL FOODS/BRF S.A. 01.838.723/0304-68

10 BRF – BRASIL FOODS/BRF S.A. 01.838.723/0182-55

11. BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. 15.621.509/0001-29

12. CODAPAR/CLASPAR (EADI/FOZ) 76.494.459/0081-35

13. DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA./DAGRANJA S/A AGROINDUSTRIAL 59.966.879/0026-21

14. DALCHEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 10.597.190/0001-20

15. DINÂMICA IMP. EXP. IND. COM. ALIMENTOS LTDA. 04.755.950/0001-87

16. DOGGATO CLINICA VETERINÁRIA LTDA.ME 05.822.910/0001-73

17. E.H. CONSTANTINO 07.912.350/0001-73

18. ESCRITÓRIO CENTRAL SUBWAY BRASIL / SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA 02.891.567/0002-01

19. MAPA – Esplanada dos Ministérios, BL. D, 8º Andar, sala 847 Brasilia/DF

20. FENIX FERTILIZANTES LTDA./PORTAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 01.304.503/0001-13

21. FORTESOLO SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. 80.276.314/0001-50

22. FRANGO A GOSTO 19.483.501/0001-02

23. FRATELLI COMERCIO DE MASSAS, FRIOS E LATICINIOS LTDA. ME 07.197.112/0001-23

24. FRIGOBETO FRIGORÍFICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 16.956.194/0001-33

25. FRIGOMAX- FRIGORÍFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA. 04.209.149/0001-36

26. FRIGORÍFICO 3D 05.958.440/0001-70

27. FRIGORÍFICO ARGUS LTDA. 81.304.552/0001-95

28 FRIGORÍFICO LARISSA LTDA. 00.283.996/0001-90

29. FRIGORIFICO OREGON S.A. 11.410.219/0001-85

30. FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ 03.990.431/0001-30

31. FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA. 82.345.315/0001-35

32. INDUSTRIA DE LATICINIOS S.S.P.M.A. LTDA. 05.150.262/0001-56

33. JBS S/A 03.853.896.0001-40

34. LARA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 20.274.224/0001-07

35 LABORAN ANÁLISES CLINICAS LTDA. – EPP 76.652.122/0001-24

36. MASTERCARNES

37 MC ARTACHO CIA LTDA. 04.976.126/0001-57

38. MEDEIROS, EMERICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.890.129/0001-76

39. MORAR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 78.973.641/0001-10

40. NOVILHO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.

41. PAVIN FERTIL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA. / AJX TRANSPORTES LTDA. 05.762.689/0001-05

42. PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA. / ITALLI ALIMENTOS 09.237.048/0001-92

43. PRIMOCAL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA. 77.518.439/0001-35

44. PRIMOR BEEF – JJZ ALIMENTOS S.A. 18.740.458/0002-23

45. RADIO CASTRO LTDA. 76.106.772/0001-74

46. SANTA ANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 17.622.097/0001-77

47. SEARA ALIMENTOS LTDA. 02.914.460/0130-58

48. SIMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA. 09.601.896/0001-39

49. SMARTMEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 07.782.913/0001-56

50. SUB ROYAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 19.412.845/0001-12

51. SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM MINAS GERAIS

52. SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM GOIAS

53. SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO PARANÁ

54. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA NA FRONTEIRA DE FOZ DO IGUAÇU SVA/PR

55. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA EM PARANAGUÁ – SVA/PR

56. UNIDADE TÉCNICA REGIONAL AGRÍCOLA DE LONDRINA – UTRA/PR

57. UNIDADE DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA ADUANA ESPECIAL DE MARINGÁ – UVAGRO/PR

58. UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 16.588.374/0001-00

59. UNIFRANGOS AGROINDUSTRIAL S.A. / COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA

04.883.352/0001-93

60. BREYER E CIA LTDA. 75.130.245/0001-32

61. FABRICA DE FARINHA DE CARNE CASTRO LTDA. EPP 77.720.076/0001-16

62. LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA. (INTEGRACAO LOGISTICA, DISTRIBUICAO LTDA) 06.962.645/0001-91

63. TRANSFRIOS TRANSPORTE LTDA. 80.654.387/0001-39

64. PECIN AGROINDUSTRIAL LTDA. ME 09.237.048/0001-92

65. CENTRAL DE CARNES PARANAENSE 73.368.151/0001-70

66. WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS LTDA. 11.933.999/0001-48

67. ARTACHO CASINGS

68. INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA.

07.419.292/0001-40

69. MORRETES AGUA MINERAL LTDA. 12.445.182/0001-93

70. BRF – BRASIL FOODS/BRF S.A. em Mineiros/GO

71 MAPA – Esplanada dos Ministérios