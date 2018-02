PF deflagra 6ª fase da Operação Pecúlio e cumpre 67 mandados em Foz

A Polícia Federal, em ação com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta sexta, 16, a 6ª fase da Operação Pecúlio. A ação dá continuidade à execução de medidas judiciais expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu/PR, contra um esquema voltado para a prática de irregularidades perante a Administração Pública do Município de Foz do Iguaçu e na Câmara Municipal, mediante desvio de recursos públicos, com a finalidade de obtenção de vantagens indevidas.

Segundo nota da PF, cerca de 120 Policiais Federais estão cumprindo 31 mandados de condução coercitiva e 36 mandados de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados na cidade.

Nesta quinta-feira, 15, a Operação Nipoti, 5a fase da Pecúlio, prendeu 12 vereadores de Foz. A suspeita é que eles recebiam um mensalinho. Os valores oscilavam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, segundo informou a Polícia Federal. Entre os presos está o presidente da Câmara, Fernando Duso (PT).

A PF constatou que os vereadores não eram beneficiados apenas com depósitos mensais. Eles também tinham ‘poderes’ para indicar apadrinhados para cargos em comissão e para assumir vagas em empresas que prestavam serviços terceirizados.