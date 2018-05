PF, Defesa e Abin querem comitê contra terrorismo na Olimpíada

A Polícia Federal, o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) propõem a criação do Comitê Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo (Ciet). A estrutura reunirá todas as capacidades de prevenção e reação do País ‘frente às possibilidades de ameaças terroristas, durante os Jogos Olímpicos‘, no Rio.

A proposta de criação do Centro é do Grupo de Trabalho Terrorismo (GT Terrorismo), criado no âmbito do Governo Federal, a ser apresentado à Casa Civil da Presidência da República.

“O Ciet, idealizado em razão da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, pode constituir-se em um dos maiores legados de segurança desse grande evento, por poder ser o embrião de uma estrutura permanente de enfrentamento ao terror”, informa a PF em nota.

[veja_tambem]

Segundo a Federal, militares das Forças Armadas, oficiais de inteligência e policiais federais integrarão o CIET e, ‘com base em protocolos estratégicos de atuação, definirão como será tratada cada situação que possa ter relação com uma ameaça terrorista’.

Esses protocolos fazem parte do Grupo de Trabalho, assim como um Plano de Sensibilização, que inclui o Estágio de Percepção da Ameaça Terrorista (EPAT) e uma Avaliação de Riscos e Ameaças.

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para criação do Ciet está em processo de assinatura dos ministros da Justiça, da Defesa e da Secretaria de Governo.

Preparação. A cidade do Rio de Janeiro terá pelo menos três feriados durante o período dos Jogos Olímpicos, entre 5 e 21 de agosto, um a mais do que estava previsto. Além do dia 5, quando acontecerá a cerimônia de abertura no Maracanã, e do dia 18, quando a cidade terá restrição de circulação por causa da prova de triatlo, a Prefeitura decidiu fazer feriado na capital também no dia 22, um dia após o encerramento da Olimpíada. Além disso, foi anunciado que a cidade terá uma malha viária de 260 km específica para circulação de veículos credenciados. Quem não respeitar será multado em R$ 1.500.