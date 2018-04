PF dá Cartão Vermelho para o tráfico e prende 11 em Ribeirão Preto

A Operação Cartão Vermelho, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 27, prendeu onze pessoas em ação para reprimir o tráfico de drogas no interior de São Paulo. Dezesseis policiais militares e 70 policiais federais participaram da operação contra o grupo que agia com mais intensidade nas cidades de Sertãozinho e Ribeirão Preto.

A Unidade de Inteligência Anti-Drogas da Delegacia de Polícia Federal em Ribeirão Preto investigou o esquema a partir de outubro de 2017. Foram reunidos indícios e provas de que o grupo criminoso, organizado com funções específicas de cada integrante, atuava adquirindo produtos químicos e pasta base, manipulando e distribuindo cocaína e crack.

O rastreamento da distribuição do dinheiro apontou a existência de um financiador do empreendimento ilícito, que foi preso na operação. Segundo a PF, também foram reunidos indícios da prática de outros crimes (agiotagem, “empréstimo” de armas de fogo para outros criminosos e até mesmo possível ato de improbidade administrativa), sendo que os elementos de prova de delitos não referentes aos crimes objeto das presentes investigações serão, conforme autorização judicial, compartilhados com a Promotoria de Justiça de Sertãozinho.

Os alvos dos mandados responderão por integração de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico.