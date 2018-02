A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira, 29, mandado de busca na casa do deputado federal Washington Reis (PMDB-RJ), no Rio de Janeiro.

A busca é feita pela PF a pedido do Ministério Público Federal no âmbito de um inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar está em seu primeiro mandato na Câmara e tenta a reeleição. A reportagem tentou contato com o gabinete do deputado, mas não obteve retorno. / Colaborou Lilian Venturini