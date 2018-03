PF conclui contagem de quase R$ 500 mil encontrados em balde

A Polícia Federal concluiu nesta quarta-feira, 27, a contagem do dinheiro apreendido no quintal da um uma casa, situada nas proximidades da Caixa Econômica Federal, no Bairro Igapó, um balde plástico contendo vários maços de dinheiro e revólveres.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dinheiro foi encontrado no domingo, após o morador do imóvel procurar a Polícia Civil para informar que tinha achado o balde.

“Suspeitando que o material encontrado pudesse ter relação com algum crime praticado contra a CEF, a Polícia Civil encaminhou o numerário e as armas para a PF, porém, a contagem das cédulas não pode ser feita de imediato, uma vez que as notas estavam totalmente encharcadas pela chuva”, informou a PF.

Após o processo de secagem, o dinheiro passou por perícia. O laudo atestou a sua origem. A soma total alcançou R$ 449.685,00. O dinheiro foi devolvido para a Caixa Econômica Federal.

O Inquérito Policial instaurado pela PF para apurar o arrombamento ocorrido no dia 11 de janeiro contra a agência da CEF continua em aberta e visa identificar e prender os envolvidos naquele crime.