PF chega à Amazônia para blindar Cinta-Larga, Suruí e Uru Eu-Wau-Wau Área de 2,7 milhões de hectares abriga as reservas Rossevelt, Serra Morena, Parque do Aripuanã, Aripuanã e Sete de Setembro, alvos frequentes do garimpo e da extração ilegal de madeira