PF bate recorde e emite mais de 2 milhões de passaportes em 2015

A Polícia Federal bateu um novo recorde em 2015 na emissão de novos passaportes. Dados relativos até o dia 23 de dezembro apontam que mais brasileiros tiveram acesso ao documento este ano. Foram emitidos 2.280.561 de novos passaportes, marca superior à quantidade de todo o ano de 2014, que já representava índice histórico. Por mês, foram emitidos, em média, 190 mil novos passaportes.

De acordo com os dados da PF, publicados no site da corporação, 77% dos 142 postos de atendimento apresentam disponibilidade de vagas para o serviço dentro do prazo de até três dias úteis. Quando se analisa o período de agendamento para até sete dias, o número se amplia e chega a 124 postos, num total de 87%.

O chefe da Divisão de Passaportes da Polícia Federal, delegado Juner Caldeira Barbosa, destacou que em janeiro a disponibilidade de vagas para conseguir o serviço chegou a 30 dias. “Hoje reduzimos esse número em praticamente dez vezes. Agora, o cidadão não precisa mais antecipar o pedido quando for realizar uma viagem”, disse Caldeira Barbosa.

Segundo o delegado, a eficácia dos postos aumentou, especialmente, pelo trabalho realizado pelos gestores locais. “Além da renovação do parque tecnológico e aquisição de novos equipamentos, houve um trabalho forte na cultura de gestão, tanto em nível regional como local. Tivemos uma maior capacitação do pessoal que atua nos postos. As equipes que trabalham no atendimento ao cidadão conseguem prestar o serviço com mais qualidade e em menor tempo”, declarou.

A partir de julho o passaporte comum brasileiro passou a ter validade de dez anos, o que provocou a implementação de inúmeros itens de segurança. Desde a última quinta-feira, 17, a Polícia Federal passou a disponibilizar na internet uma pesquisa de satisfação, que serve como indicador de efetividade do serviço prestado ao cidadão.