PF apreendeu € 2,3 milhões em 2014 no Aeroporto de Cumbica

Por Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, 1,5 tonelada de drogas e 2,3 milhões de euros em dinheiro vivo durante o ano de 2014. As informações constam de relatório de atividades da PF em Cumbica, divulgado nesta quarta feira, 7.

A PF atribui o alto índice de apreensões no período a investimentos que permitiram um controle migratório mais rigoroso para o combate ao narcotráfico, evasão de divisas, tráfico de pessoas e outros crimes. Entre janeiro e dezembro de 2014, passageiros chegando ou partindo do país foram flagrados com 1.539 quilos de drogas – dos quais 1.213 quilos de cocaína, 95.603 comprimidos de Ecstasy e outros tipos de entorpecentes.

Por tráfico de drogas foram presas 216 pessoas em Cumbica no ano passado. Por evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro nacional a PF apreendeu, em dinheiro, 2,3 milhões de euros, US$7,6 mil dólares e R$ 191,9 mil.

Na área de controle migratório, a PF implantou o sistema automatizado de imigração denominado E-Gate. A PF também colocou em prática o projeto Intercops – cooperação policial internacional envolvendo 12 países.