PF apreendeu dinheiro e relógios em fundo falso na empresa Arxo

Por Andreza Matais, de Brasília

A Polícia Federal encontrou uma grande quantidade de dinheiro e de objetos de valor na sede da Arxo, empresa fornecedora da Petrobrás investigada pela Operação Lava Jato. Os sócios e o diretor financeiro da empresa tiveram mandados de prisão preventiva expedidos contra eles.

As notas de real e dólar foram encontradas em fundos falsos em salas da empresa. Os investigadores ainda estão fazendo a contagem das notas para saber o valor apreendido. Até o momento, foram apreendidos quase 500 relógios de luxo. Conforme a PF, a empresa de Santa Catarina tem uma relação com BR distribuidora e obtinha seus lucros através do uso de caminhões-tanques e de equipamentos que ajudam no abastecimento de aeronaves.

Uma testemunha que trabalhou na área financeira da Arxo contou aos investigadores que a empresa pagava propina para obter informações privilegiadas e contratos com a BR Distribuidora. Em nota, a empresa informou que esta colaborando com as investigações. “A ARXO informa que o setor administrativo da empresa está com atividades suspensas, no momento, para que nossos profissionais possam prestar informações solicitadas pela Receita e Polícia Federal. A intenção da empresa é contribuir com o trabalho das autoridades, ajudando-os com todo e qualquer esclarecimento necessário. A produção fabril opera sem alterações.”

