PF apreende R$ 644 mil em dinheiro vivo e BMW na Operação Rêmora

A Polícia Federal apreendeu R$ 644 mil em dinheiro vivo e até uma BMW X1 na Operação Rêmora, quarta fase da Sermão dos Peixes – investigação que desmontou esquema de fraudes na área da saúde no Maranhão – deflagrada nesta sexta-feira, 2.

A PF cumpriu 19 mandados judiciais, expedidos pela 1.ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Maranhão – 4 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária, 9 de busca e apreensão. Quatro alvos foram presos em flagrante.

Os agentes encontraram nos endereços dos investigados na Operação Rêmora R$ 644 mil em espécie. Parte desse montante, R$ 445 mil, foi apreendida no Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania (IDAC), organização social sem fins lucrativos, que geria os recursos públicos da saúde do Maranhão.

Um investigado que foi preso em flgrnate estava de posse de R$ 85 mil. Mais R$ 90 mil em dinheiro vivo foram encontrados em uma residência.

A PF apreendeu também diversos documentos, 7 veículos, sendo um BMW X1.

A fraude estimada até o momento bate em R$ 18 milhões, destaca a PF.

A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio e sequestro de bens num total que supera a cifra de R$ 12 milhões.

Sermão dos Peixes aponta indícios de que os recursos geridos pelo IDAC foram desviados por meio de ‘vultosos’ saques em espécie, que estariam sendo realizados por um funcionário da organização social diretamente das contas do Instituto.

“Após firmar contratos de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, o IDAC passou a receber centenas de milhões de reais dos cofres públicos, os quais deveriam ser empregados, com exclusividade, na administração de diversas unidades hospitalares estaduais, tais como: Hospital Regional de Carutapera, Hospital Geral de Barreirinhas, Hospital Aquiles Lisboa, Hospital de Paulino Neves, AME Barra do Corda, AME Imperatriz e, recentemente, passou a administrar também a Unidade de Pronto Atendimento do município de Chapadinha/MA”, diz a PF.