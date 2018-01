PF apreende quase US$ 190 mil em dinheiro vivo em São Paulo

Dinheiro foi encontrado com suspeito de envolvimento com o tráfico no quarto de um hotel da zona Sul da Capital.



por Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta quinta feira, 23, a quantia de 189,8 mil dólares americanos em um quarto de hotel em São Paulo.

Após obterem informações de que haveria grande quantidade de dinheiro vivo no local, policiais federais encontraram a quantia, em poder de um homem no quarto do hotel de uma rede internacional localizado na zona sul da Capital paulista.

O portador do dinheiro é residente em Brasília e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. A PF suspeita que o valor apreendido seria utilizado para compra de entorpecentes.

A PF informou que vai realizar investigações para apurar a origem e o destino dos valores, além da identificação de possíveis outros envolvidos com o tráfico.