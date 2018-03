PF apreende pés de maconha em condomínio do DF

A Polícia Federal apreendeu na tarde de segunda-feira, 18, quatro pés de maconha, cada um deles com 1,5 metros de altura em Brasília. As plantas foram encontradas após uma denúncia anônima em uma casa dentro de um condomínio de classe média alta na região do Jardim Botânico.

Os arbustos eram cultivados em uma estufa especialmente preparada, com iluminação artificial e ventilação forçada. No momento do flagrante, o proprietário não estava presente, mas se estivesse teria de ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. A pena prevista varia de 5 a 15 anos de reclusão.

Segundo a PF, ao tentarem produzir a droga, usuários podem estar incorrendo no crime de tráfico, pelo ato de comprar e importar sementes de maconha, bem como realizar o cultivo da planta.