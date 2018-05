PF apreende drogas dentro de cosméticos femininos, em Cumbica

A Polícia Federal prendeu um alemão, de 73 anos, com cocaína dentro de cosméticos no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos. Segundo a PF, o passageiro pretendia embarcar para a cidade de Phunket na Tailândia. As drogas foram descobertas por cães farejadores.

Em nota, a polícia informou que o passageiro estava na fila do check-in quando federais o selecionaram para entrevista. De acordo com a PF, o alemão foi conduzido a uma sala reservada.

“Ao se vistoriar as malas, foram encontrados 312 frascos de cosméticos femininos que ocultavam uma substância orgânica em pó”, informou a PF em nota.

Na delegacia, segundo a Federal, os exames periciais revelaram que a substância era cocaína totalizando o peso bruto de mais de 7 quilos.