A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, apreendeu na manhã desta quarta-feira, 27, um arsenal composto de 9 fuzis calibre 5.56 além de munições, 882 quilos de pasta base de cocaína, e 3 veículos.

A abordagem ocorreu em uma residência no bairro do Ipiranga, na capital paulista.

Dois homens foram presos em flagrante quando saíam da casa em uma perua Kombi, carregada de tabletes da droga, em um compartimento falso.