PF apreende 1,5 tonelada de cafeína no Rodoanel

Por Julia Affonso

A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 12, carregamento de 1,5 tonelada de cafeína, além de 20 quilos do medicamento Fentanest – um anestésico considerado mais potente do que a morfina -, substâncias utilizadas pelo tráfico de drogas para misturar na cocaína e aumentar seu volume.

Policiais federais desconfiaram de uma Van com vidros escuros e adesivos da Prefeitura de São Paulo, circulando às 4 horas da madrugada no Rodoanel. Ao abordarem o motorista, os agentes encontraram dentro do carro vários sacos contendo cafeína, além de caixas com o medicamento. A Van não pertence à rede de serviços da Prefeitura de São Paulo, possuindo adesivação falsa.

A cafeína geralmente é misturada à cocaína em uma proporção de 30%, assim o volume apreendido seria suficiente para compor 4,5 toneladas de drogas para o mercado. Segundo a PF, o Fentanest é adicionado à cocaína ‘para dar a sensação de dormência, característica da droga’.

O motorista foi preso em flagrante e será indiciado pelo crime de tráfico de drogas.