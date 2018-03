PF apreende 15 pássaros e um estilingue

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, apreendeu 15 pássaros silvestres, a maioria deles sem anilha de identificação, uma armadilha para caça e um estilingue durante buscas na cidade de Barueri (Grande São Paulo) realizadas nesta terça-feira, 16. Uma das aves estava ‘muito doente e machucada’, informou a PF. Foram encontradas uma munição de fuzil e outras de festim.

A ação é desdobramento da Operação Anel Prateado, deflagrada pela PF em julho de 2014, ocasião em que foi presa uma pessoa que falsificava anilhas do Ibama. Nessa etapa da investigação a PF quer coibir a falsificação de anilhas de identificação de aves e inserção de dados falsos nos sistemas de criadores amadores de pássaros silvestres do Ibama.

Nas buscas em Barueri, apenas familiares do investigado estavam no local. Ele será intimado para prestar esclarecimentos e será autuado pela PM Ambiental pela posse das aves irregulares.

Além do crime de posse irregular de animais silvestres, o investigado responderá pelo crime de maus-tratos, de falsificação de anilhas e pela posse de munição de uso restrito, crime previsto no Estatuto do Desarmamento.