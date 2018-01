PF apreende 100 mil munições de fuzil em SP

Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu em São Paulo um carregamento de 100 mil munições de armas de grosso calibre. Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual, a PF fez uma barreira no quilômetro 30 da Rodovia Castello Branco, na altura do município de Barueri, entrada da Capital, na noite desta quarta feira, 26. O objetivo da barreira policial era busca de possíveis cargas de entorpecentes.

Por volta das 22hs, após a revista de diversos veículos, um caminhão que transportava bolas esportivas foi parado na fiscalização.

Antes mesmo de iniciar o procedimento de inspeção, o motorista do caminhão, bastante nervoso, informou os policiais que havia entorpecente junto à carga de bolas.

Ao realizarem a busca no veículo, os policiais encontraram 500 quilos de maconha e mais de 100 mil cartuchos de calibres de uso restrito (9mm, .45, 556 e 762) utilizados em pistolas, submetralhadoras e fuzis.

Dividido em 33 pacotes o carregamento totalizou 758 quilos. A PF apurou que o entorpecente e as munições tinham o Rio de Janeiro como destino final e abasteceriam o complexo da Maré.

O motorista, preso em flagrante, disse que receberia pagamento pelo transporte dos materiais da cidade de Cascavel (PR) até o Rio. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.