PF apreende 1 tonelada de maconha na Fernão Dias

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta quinta-feira, 10, uma carga de 975 quilos de maconha prensada em tijolos sob o assoalho da carroceria de um caminhão na Rodovia Fernão Dias, altura do município de Atibaia. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal os agentes da PF prenderam em flagrante o motorista do caminhão procedente de Ponta Porã, no Mato Grosso.

Investigações da Polícia Federal indicaram que o veículo, um caminhão semirreboque, estaria transportando a droga pela Fernão Dias em direção a São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou a primeira abordagem, já no início da madrugada desta quinta, na região de Atibaia. Durante a revista os policiais encontraram tabletes da maconha ocultos sob o assoalho.

Policiais federais conduziram o motorista e o caminhão com a droga para a Superintendencia da PF em São Paulo. Autuado em flagrante, o motorista poderá pegar pena de 5 anos a 15 anos de reclusão por tráfico interestadual de drogas.