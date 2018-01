PF acha digitais de Geddel no bunker de R$ 51 milhões

A Polícia Federal achou impressões digitais do ex-ministro Geddel Vieira Lima no apartamento do bairro da Graça, em Salvador, onde foram encontrados incríveis R$ 51 milhões em dinheiro vivo. As impressões foram identificadas em malas e caixas onde estavam estocadas as cédulas, informou a repórter Camila Bomfim, da TV Globo.

A fortuna atribuída a Geddel é a maior apreensão em dinheiro vivo da história no País.

+ Empresário diz à PF que ‘não sabia’ do dinheiro no bunker de Geddel

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ PF diz que agentes ficaram ‘surpresos’ com milhões no bunker de Geddel

O dinheiro foi encontrado na terça-feira, 5, durante buscas ordenadas pelo juiz Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Cui Bono?, investigação sobre desvios milionários na Caixa – instituição da qual Geddel foi vice-presidente no governo Dilma.

A PF levou cerca de 12 horas para fazer a contagem da dinheirama. Uma empresa transportadora de valores cedeu oito máquinas e onze funcionários para a conferência.

Nesta quarta, 6, o delegado Daniel Justo Madruga, superintendente regional da PF na Bahia, disse que os agentes ficaram ‘surpresos’ com tanto dinheiro no apartamento da Graça.

O imóvel foi cedido a Geddel pelo empresário Silvio Silveira. Intimado pela PF, Silveira declarou que ‘não sabia’ que o imóvel era usado para ocultar a fortuna. Ele contou que o ex-ministro pediu o apartamento ’emprestado’ para guardar bens do pai (falecido em janeiro de 2016).

Geddel está em regime de prisão domiciliar. Ele é investigado por supostamente embaraçar as investigações da Cui Bono? Ele ocupa um apartamento a cerca de um quilômetro do local onde a PF pegou os R$ 51 milhões.