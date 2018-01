PF acha cocaína em batons e pinguins de geladeira em Cumbica

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

A Polícia Federal prendeu em flagrante no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, duas mulheres, uma filipina e outra venezuelana, que pretendiam embarcar para o exterior com um total de 7,5 quilos de cocaína na bagagem.

Uma delas, de 24 anos, filipina, ia para Manila e levava o pó branco (6 quilos) acondicionado em 252 frascos de batom. A outra, venezuelana de 27 anos, ia para Abu-Dhabi (Emirados) e tentou estratégia diferente – ocultava um 1,5 quilo da droga em pinguins de geladeira em uma das malas.

As prisões ocorreram na noite desta quinta-feira, 13. Elas foram autuadas na Delegacia Especial da PF no Aeroporto. As duas mulheres foram levadas ao presídio feminino da Capital por tráfico internacional.