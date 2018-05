PF acha arsenal de grosso calibre em São Paulo

A Polícia Federal encontrou um arsenal de armas de grosso calibre em São Paulo. A ação da PF ocorreu na tarde desta terça-feira, 12, quando os agentes da Delegacia no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/Cumbica cumpriram mandado judicial de busca e apreensão.

A pista para chegar ao endereço onde estavam as armas surgiu com a prisão em Cumbica de um passageiro de voo procedente de Nova York, no domingo, 10. Ele trazia em sua bagagem peças de fuzil. A PF constatou que o passageiro possui cidadanias americana e italiana.

Munida de ordem judicial, uma equipe de policiais federais cumpriu buscas na residência do preso, na zona Sul da capital. Os federais encontraram ‘uma grande quantidade de armamento de grosso calibre que foi apreendido para análise de sua procedência e permissões de posse’.

Segundo a PF, o investigado já responde a ação penal por tráfico internacional em apreensão feita pela própria Polícia Federal. A PF destacou que o material apreendido domingo em Cumbica ‘necessita de autorização especial das Forças Armadas para ser importado e representa um alto grau de periculosidade’.

Segundo a PF, documentos apreendidos apontam para ‘fortes suspeitas sobre objetivo comercial das importações ilegais feitas pelo preso’.