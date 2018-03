PF acha armas pesadas na chácara de ladrões de bancos

A Polícia Federal apreendeu armamento pesado em uma chácara na cidade de Jaguapitã, no interior do Paraná. A investigação é um desdobramento da operação que, na sexta-feira, 7, culminou com a morte de seis ladrões de bancos nas águas do rio Paranapanema.

O confronto ocorreu por volta das 7h30, nos limites do município de Alvorada do Sul (PR).

Por volta de 4h30, segundo nota divulgada pela PF, o mesmo grupo explodiu as dependências de duas agências bancárias no município de Cruzália, interior de São Paulo.

Nesta segunda etapa da investigação, a PF cumpriu cerca de 10 mandados de buscas nas casas dos suspeitos, na mesma sexta-feira e no sábado, 8.

A PF informou que sábado, em uma chácara de Jaguapitã, um suspeito fugiu do local ao perceber a chegada dos agentes que permaneceram escondidos na mata por toda a noite e o prenderam na manhã de domingo, 9, quanto ele retornou.

A PF vasculhou a propriedade rural e encontrou barris enterrados com 2 submetralhadoras (.45), uma pistola de uso restrito(.40), além de farta munição de calibres (.556) e (.762), e explosivos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Maringá.