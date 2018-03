PF acha 6 quilos de cocaína em livros infantis

Por Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu com uma brasileira nesta quinta-feira, 21, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, aproximadamente 6 quilos de cocaína escondida dentro da capa de 7 livros infantis.

A mulher foi abordada por policiais federais na fila do check-in de voo com destino a Calcutá/Índia. Segundo a PF, ela chegou em São Paulo procedente de Belém (PA) e ficou hospedada durante três dias em um pequeno hotel no centro da cidade.

Ao ser entrevistada pelos policiais, a mulher mal sabia pronunciar o nome da cidade de destino de sua viagem e foi conduzida à delegacia para verificação das bagagens e busca pessoal.

Na delegacia foram localizados dentro das bagagens sete livros infantis. Os peritos encontraram cocaína pura prensada oculta nas capas dos livros. A mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas.