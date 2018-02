PF abre 5ª fase da Pecúlio e prende 12 vereadores de Foz do Iguaçu Federal investiga um esquema voltado para a prática de irregularidades perante a Administração Pública do Município de Foz do Iguaçu e na Câmara Municipal, mediante desvio de recursos públicos, com a finalidade de obtenção de vantagens indevidas