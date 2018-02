Perrella gastou R$ 117 mil com aluguel de carros de empresa do genro

O senador Zezé Perrella (PDT-MG) gastou R$117.100 com aluguéis de um veículo de uma empresa do genro, Leonardo José Turner de Araújo, entre 2013 e 2015, de acordo com demonstrativos de uso de verba de gabinete. Os recibos indicam que o parlamentar contratou a empresa União Frota Car Ltda. em abril de 2013 e, desde então, gasta entre R$2.500 e R$10.000 mensalmente com a locação de um Corolla e de um Honda.

Leonardo é casado com a filha do senador, Carolina Amaral Perrella. Eles começaram a namorar desde “final de 2012, início de 2013”, segundo Leonardo.

O genro de Perrella afirmou que mantém dois carros de passeio de luxo “locados abaixo do valor de mercado devido a um acordo firmado com o Zezé”. Segundo ele, o faturamento do serviço é por pessoa física e que o veículo não é locado pelo gabinete do senador.

No demonstrativo de verba de gabinete consta a despesa com os veículos da União Frota Car.

COM A PALAVRA, O SENADOR ZEZÉ PERRELLA

O senador Zezé Perrella (PDT/MG) negou quaisquer irregularidades na transação. “Não existe lei que proíba, nem o regimento interno do Senado impede que um senador possa alugar, para seu serviço, o carro da empresa, eventualmente de um genro. E o atual contrato de locação é anterior ao relacionamento do proprietário da empresa com minha filha”, afirmou.

Perrella, no entanto, não explicou por que os gastos coincidem com os primeiros meses do relacionamento de Carolina e Leonardo, reiterando que, na sua opinião, “não está cometendo nenhuma irregularidade”.