Peritos da PF de Brasília vão ajudar a investigar acidente de Campos

A Polícia Federal decidiu abrir inquérito para investigar as causas do acidente que matou Eduardo Campos, na cidade de Santos, litoral paulista. O diretor geral da PF, delegado Leandro Daiello, determinou que o inquérito seja aberto na Superintendência da corporação em São Paulo. A competência para investigar acidentes aéreos é da PF.

Cerca de 11 peritos da PF estão sendo enviados para Santos, na tarde desta quarta-feira, 13, para colaborar com as investigações do acidente que matou o ex-candidato à Presidência pelo PSB.

Trata-se de uma equipe multidisciplinar do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, de Brasília ,integrada por peritos com alta qualificação, desde especialistas em DVI (Identificação de Vítimas e Desastres Aéreos) e técnicos em DNA.

Os peritos vão colaborar com o grupo de técnicos da PF em Santos, e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eles irão para Santos acompanhados do delegado Roberto Troncon, superintendente regional da PF em São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eduardo Campos, não tinha escolta da Polícia Federal. Ele próprio recusou a segurança dos agentes federais. Na ocasião, o então candidato não justificou a recusa.

Todos os candidatos à Presidência têm direito e a PF oferece segurança. Apenas os candidatos Aécio Neves (PSDB)e o pastor Everaldo (PSC) têm utilizado a escolta da PF.

A presidente Dilma Roussef, por sua vez, recebe proteção do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.