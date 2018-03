Pedro Corrêa desviou R$ 729 mil da Câmara com funcionária fantasma, diz Lava Jato Força tarefa aponta que ex-presidente do PP e sua filha Aline Corrêa, também ex-deputada, nomearam empregada doméstica de assessor; ela pagava 'pedágio', devolvendo R$ 5 mil por mês do salário