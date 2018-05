Parecer pelo impeachment de Dilma é lido no plenário da Câmara

O 1º secretário da Câmara dos Deputados, Beto Mansur (PRB-SP), lê na tarde desta terça-feira, 12, em plenário o parecer da comissão especial que analisou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No texto, aprovado na segunda-feira, 11, por 38 votos a 27 no colegiado, o relator Jovair Arantes (PTB-GO) recomenda o impeachment de Dilma pela suposta prática de crime de responsabilidade.

A leitura do parecer em Plenário, que é uma obrigação legal e deverá levar cerca de quatro horas, praticamente toda a duração da sessão ordinária da tarde de hoje. Na sexta-feira, 15, o plenário começará a votação do pedido de impeachment de Dilma, que só deverá ser concluída no domingo, 17.

Em reunião marcada para as 15h de hoje, os líderes partidários vão definir com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os detalhes do procedimento de votação do impeachment.