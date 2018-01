Para Janot, Sérgio Cabral é ‘líder de organização criminosa’

O procurador-geral da República Rodrigo Janot disse que o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) é ‘líder de organização criminosa’. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que defende a manutenção da prisão preventiva do ex-assessor do peemedebista, Luiz Carlos Bezerra, o procurador sustenta que ‘a quadrilha estava dedicada a dilapidar sistematicamente o erário público sem nenhum escrúpulo’.

Cabral foi preso em novembro de 2016 na Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no Rio. Bezerra e outros integrantes da equipe de confiança do ex-governador também foram presos por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio.

Por meio de pedido de habeas corpus, a defesa de Bezerra pede a revogação da prisão preventiva. A Procuradoria sustenta que o ex-assessor fazia parte do núcleo financeiro da organização.