Ouça mais grampos da Carne Fraca

Redação
23 Março 2017 | 11h10
FISCAL PRESA CITA ‘SERRAGLIO’ COMO ‘O VELHINHO QUE ESTÁ CONOSCO’
CABEÇA DE PORCO
EXECUTIVO DA BRF PEDE APOIO A DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA (PMDB-SC)
ASSESSOR DO DEPUTADO JOÃO ARRUDA (PMDB-PR) SE REFERE A FISCAL COMO ‘CAPETA’
MULHER DIZ A EXECUTIVO DA BRF QUE PRESTOU DEPOIMENTO
FISCAIS ARTICULAM PARA EVITAR INSPEÇÃO E AFASTAR EQUIPE RESPONSÁVEL
FISCAIS COMBINAM DE ENVIAR INSTRUÇÕES POR E-MAIL A ASSESSOR DE DEPUTADO DO PMDB
REPRESENTANTE DE FRIGORÍFICO PERGUNTA SE FISCAL RECEBEU ‘AS ASINHAS DE FRANGO’
FISCAIS CONVERSAM SOBRE E-MAIL ENVIADO POR INSPETORA ‘ODIADA’
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