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Ouça mais grampos da Carne Fraca
Fausto Macedo
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Ouça mais grampos da Carne Fraca

Operação cercou os maiores frigoríficos do País

Redação

23 Março 2017 | 11h10

Foto: Dida Sampaio/Estadão

Foto: Dida Sampaio/Estadão

FISCAL PRESA CITA ‘SERRAGLIO’ COMO ‘O VELHINHO QUE ESTÁ CONOSCO’

CABEÇA DE PORCO

EXECUTIVO DA BRF PEDE APOIO A DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA (PMDB-SC)

ASSESSOR DO DEPUTADO JOÃO ARRUDA (PMDB-PR) SE REFERE A FISCAL COMO ‘CAPETA’

MULHER DIZ A EXECUTIVO DA BRF QUE PRESTOU DEPOIMENTO

FISCAIS ARTICULAM PARA EVITAR INSPEÇÃO E AFASTAR EQUIPE RESPONSÁVEL

FISCAIS COMBINAM DE ENVIAR INSTRUÇÕES POR E-MAIL A ASSESSOR DE DEPUTADO DO PMDB

REPRESENTANTE DE FRIGORÍFICO PERGUNTA SE FISCAL RECEBEU ‘AS ASINHAS DE FRANGO’

FISCAIS CONVERSAM SOBRE E-MAIL ENVIADO POR INSPETORA ‘ODIADA’

‘FAZ SUA PARTE AÍ, DEPUTADO’, DIZ ALVO DA CARNE FRACA

EXECUTIVO DA BRF DIZ QUE FISCAL DA AGRICULTURA PEDIU R$ 300 MIL PARA CAMPANHA ELEITORAL DE ‘PADRINHO POLÍTICO’

 

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