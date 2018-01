Ouça as revelações da PF e da Procuradoria sobre a Operação My Way

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 5, a nona fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na Petrobrás. Segundo integrantes da força-tarefa da Lava Jato, a ação teve como objetivo coletar provas de desvios ocorridos na diretoria de Serviços da Petrobrás, que teriam a participação de onze operadores, entre eles o tesoureiro nacional do PT, Vaccari Neto.

Ele prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em São Paulo, e foi liberado no início da tarde. Contratos da BR Distribuidora, subsidiária da estatal, também são alvos desta etapa.

De acordo com a Polícia Federal, os operadores atuam na intermediação do pagamento de propinas obtidas por meio de contratos da estatal. Os onze investigados nesta etapa teriam relação com desvios ocorridos na diretoria de Serviços – que foi comandada por Renato Duque, alvo da investigação, indicado para o cargo pelo PT.

Durante a manhã, a Polícia Federal e a Procuradoria da República deram uma entrevista coletiva em Curitiba, base da Operação Lava Jato. A partir do 20º minuto, é possível ouvir as revelações dos agentes sobre as investigações. Ouça.