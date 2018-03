Ouça a entrevista de Lula sobre Moro e a Lava Jato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 7, esperar, no próximo dia 3 de maio, quando prestará depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, ‘saber sobre as provas’ que existem contra ele no processo envolvendo o triplex no Guarujá.

O petista foi entrevistado com exclusividade pelo jornalista Luiz Viana, da rádio O POVO/CBN, de Fortaleza.

Na entrevista, Lula ainda afirmou que o magistrado tem um ‘papel importante na história do país’, mas disse reprovar o que chama de ‘utilização da imprensa’, por parte da Lava Jato, ‘para condenar as pessoas previamente antes de ter as provas’.

