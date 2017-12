Os diálogos que levaram Janot a pedir a prisão de Jucá

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, usou como argumento central do pedido de colocação de tornozeleira eletrônica em José Sarney (PMDB/AP) áudios de conversas do ex-presidente (1985/1990) com Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro e delator da Operação Lava Jato.

Os áudios foram entregues pelo próprio Machado em seu acordo de colaboração premiada. São sete horas de conversas grampeadas com os cardeais do PMDB.

[veja_tambem]

Esses grampos formaram a base do pedido de prisão contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e tornozeleira para Sarney, feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 23 de maio. O pedido foi negado pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada.

Documento CONVERSA 1 PDF