Organizações criminosas e o marketing de cada uma delas

No mundo corporativo, existem várias formas de composição dos departamentos de marketing, por função, produtos, marca, mercado ou geografia. Cada estrutura, subordinada à idiossincrasia organizacional geral da empresa, tem como objetivo garantir a coordenação de funcionários, funções e áreas. Cada estrutura é muito particular dentro do seu grupo de atuação, porque ela depende da sua complexidade e do seu mercado.

As organizações criminosas do narcotráfico, nos últimos anos, cresceram e se tornaram verdadeiras estruturas organizacionais globalizadas, atuando de maneira ilícita. Dentro delas, existem vários dados relevantes, como atuação da polícia, funcionários corruptos, políticos, investigações, preço dos entorpecentes no mercado, entre outros.

O levantamento de informações é importante para o gerenciamento das decisões das organizações criminosas. São utilizados dados internos, externos, de inteligência competitiva e monitoramento do ambiente. Geralmente, essas organizações têm um líder, que é o responsável por definir as estratégias de trabalho, com hierarquia rígida, transacional e operação diversificada.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada organização tem as suas peculiaridades. As grandes são bem estruturadas, com divisões de tarefas e compartimentação. Algumas pessoas não sabem o que as outras fazem e, às vezes, nem se conhecem. O contato é feito só com quem fará a interface. A comunicação é vertical.

A maneira como cada líder vai gerir o seu grupo pode variar porque elas se adaptam ao campo de atuação e à demanda do mercado.

Dependendo do tipo do crime de narcotráfico, a droga está espalhada em qualquer canto e os traficantes obtêm informações facilmente, mas muitas delas estão em sistemas precários, como cadernos com dados de fornecedores, clientes e autoridades.

Em raros casos as referências são mais elaboradas, com o uso da tecnologia e a elaboração de um relatório como suporte para o controle e para auxiliar nas tomadas de decisões. Uma das grandes ferramentas que existem contra o crime organizado é a obtenção dos dados de lançamento contábil.

Um conjunto de dados coletados, analisados e distribuídos para facilitar o processo de tomada de decisão em marketing, faz parte do Sistema de Informação de Marketing (SIM). As organizações criminosas do narcotráfico não possuem um sistema ou processo formalizado. As informações percorrem toda a estrutura e advêm tanto dos usuários e dos integrantes da organização, quanto da polícia que é corrompida. Não existe uma análise e organização dos dados e não há, necessariamente, um processo a ser seguido.

*Especialista em marketing e sócia-diretora da LB Comunica. Defendeu tese sobre os aspectos das técnicas de marketing utilizadas nas atividades das organizações criminosas do narcotráfico, em seu doutorado em Administração na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo