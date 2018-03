Orações por Marisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem recebido manifestações de pesar e apoio nas redes sociais por causa do quadro da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela está sem atividade cerebral desde quinta-feira, 2.

Na página oficial do petista no Facebook, foi reproduzida uma mensagem do rapper Mano Brown. “Quando perdi minha mãe, o sr. foi um dos primeiros a me ligar e suas palavras de conforto foram como uma homenagem a ela. Receba meu abraço forte e sincero nesse momento! Fica forte precisamos de você”, registrou Brown.

“O casal mais 100% BR da História Planetária eternamente!!!!! Que Deus os Ampare e a todos nós TB!!!!!”, escreveu Flavio Lacerda. Outro internauta deixou a mensagem: “Forças nosso presidente!

Sua senhora está com Deus. Não ligue para os comentários dos coxinhas abutres. Deixe o ódio para quem tem ódio. Lula Lá presidente 2018!!!”

“Descanse em paz Companheira Marisa, siga tecendo bandeiras agora com sua luz, e nós seguiremos erguendo-as!!! Muito obrigada por tua luta!!! Marisa Letícia sempre presente!”, escreveu Cleo Rosa.

Os médicos do Hospital Sírio-Libanês realizam nesta sexta-feira, 3, uma série de exames para comprovar a perda definitiva das funções cerebrais da ex-primeira-dama, internada desde a semana passada depois de sofrer um AVC.

“Às 12h05 desta sexta-feira (3/2) foi realizada a primeira etapa do protocolo de morte encefálica da sra. Marisa Letícia Lula da Silva, que deverá ser finalizado às 18h05 da data de hoje”, informou boletim médico do Sírio Libanês divulgado por volta das 13h. “Os exames vão comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Os procedimentos de doação de órgãos só podem ocorrer após a conclusão do protocolo”, informou a página oficial de Lula.

“Agradecemos mais uma vez todo o carinho dos que querem prestar suas últimas homenagens a nossa querida Dona Marisa Letícia”, postou a equipe do ex-presidente Lula nas redes sociais nesta sexta.