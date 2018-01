Operador do jogo do bicho perde ação por vínculo trabalhista

Por Julia Affonso

Um operador do jogo do bicho, do Paraná, perdeu uma ação que buscava vínculo empregatício no Tribunal Superior do Trabalho. Ele buscava o reconhecimento do Judiciário, mas o trabalho que ele exercia tinha relação com atividade ilícita. A exploração de jogos de azar é ilegal no Brasil desde a década de 40 e, por isso, o contrato a ele relacionado é nulo.

No processo, o homem contou que atuava recolhendo movimentações financeiras para os patrões, entregando malotes para fornecedores – bares, mercearias e padarias – e coletando envelopes lacrados. Ele afirmou que trabalhou de 2007 até 2012. Seu último salário havia sido de R$ 4 mil. Segundo o operador, as atividades preenchiam os requisitos que configuram a relação de emprego: subordinação jurídica, onerosidade e pessoalidade.

Os patrões alegaram que o trabalhador era, na verdade, coletor de jogo de bicho e que tinha pleno conhecimento da atividade ilícita, pois atuava como conferente dos jogos. Eles disseram, ainda, que nunca houve qualquer tipo de subordinação e que ele recebia sua parte no trabalho, entre R$ 7 mil e R$ 10 mil. Não haveria, então, razão para pedir o pagamento de verbas trabalhistas.

O pedido do operador foi negado em todas as instâncias. A decisão transitou em julgado, em outubro, não cabendo mais recurso. A informação foi divulgada pelo Tribunal na sexta-feira, 28.