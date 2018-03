Operador de propina na Diretoria de Serviços fica em silêncio

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Fausto Macedo e Julia Affonso

Acusado de ser um dos 11 operadores de propina na Diretoria de Serviços – cota do PT no esquema de corrupção da Petrobrás -, Mário Frederico Góes vai permanecer calado diante dos deputados da CPI, que estão nesta segunda-feira, 11, em Curitiba, para ouvir depoimentos de alvos presos da Operação Lava Jato.

Góes foi sócio em uma lavanderia e na compra de um jato do ex-gerente de Engenharia da Petrobrás Pedro Barusco. Ele é acusado de operar propina para sete empreiteiras do cartel alvo da Lava Jato: Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, MPE, OAS, Odebrecht, Setal e UTC.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo menos R$ 39,7 milhões foram pagos por essas empresas para a firma de consultoria do lobista, entre 2008 e 2014, por supostos serviços de consultoria, a Riomarine Empreendimentos Marítimos. A empresa foi aberta em 1987 quando era presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena). Ele foi sócio de Barusco – um dos delatores da Lava Jato que recebeu US$ 97 milhões em propinas – a JPA Lavanderia Industrial Ltda, com sede no Rio, entre 2006 e dezembro de 2014, formalmente até 2009 e, depois, por meio da família.

Mesmo diante do silêncio do interrogado, os deputados da CPI da Petrobrás, que ficarão em Curitiba – sede da Lava Jato – decidiram fazer perguntas ao alvo.