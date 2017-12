Helicóptero, lancha, armas e carros de luxo, veja o que a PF apreendeu na Turbulência

Dinheiro, carros de luxo, helicóptero, armas e uma lancha. Esse foi o balanço final da Operação Turbulência deflagrado na última terça-feira, 21, pela Polícia Federal no Estado de Pernambuco, como parte de um esquema milionário de desvio de recursos públicos em Obras da Transposição do São Francisco e da Refinaria Abreu e Lima.

Conforme levantamento, apresentado nesta quarta-feira, 22, a Polícia Federal apreendeu dois helicópteros, uma lancha, oito carros importados (BMW, Land Rover, Porsche, JEEP, Toyota Hilux, AUDI, Range Rover Evoque e Freelander). Na ação, também foi apreendida uma espingarda calibre 12; dois revólveres calibre 22 e um revólver calibre 38.A PF informou que todo o material passará por uma perícia técnica. A Polícia buscará, sobretudo, nos celulares e documentos informações que apontem para o envolvimento de outras pessoas, o que levaria ao desdobramento das investigações.

As apreensões fazem parte de 60 mandados judiciais, entre eles: cinco de prisão e 22 de condução coercitiva. Outros 33 foram de busca e apreensão. A Operação teve como principal objetivo desmantelar um esquema criminoso de empresas fantasmas que desvio aproximadamente R$ 600 milhões. Parte do esquema de lavagem teria abastecido o caixa 2 da campanha à reeleição de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco, em 2010 e também a campanha presidencial dele, falecido após queda de avião em plena em agosto de 2014.

Investigações da PF apontam que os empresários presos durante a ação (João Lyra de Mello Filho, Apolo Santana Vieira, Paulo Sérgio de Barros , Eduardo Bezerra Leite e Arthur Lapa Rosal ) recebiam dinheiro por supostos serviços nas obras do São Francisco e Refinaria Abreu e Lima e repassavam para políticos do Estado. Paulo Sérgio continua foragido. Os demais foram presos e os advogados não se pronunciaram. O ex-ministro da integração nacional e hoje senador, Fernando Bezerra Coelho (PSB), é suspeito de ser o intermediador do esquema de propina. Apesar de não ter sido alvo da operação desta terça, Bezerra negou o seu envolvimento no esquema.

MATERIAIS APREENDIDOS:



– 5 Discos Rígidos;

– 5 Notebooks;

– R$ 149 mil em cheques;

– R$ 1.900.000 em contratos;

– R$ 1.040.000 em Comprovantes de Transferência Eletrônica-TED;

– R$ 460.00 em recibos;

– R$ 60.000 em cheques;

– 17 celulares;

– R$ 30.000 em dinheiro;

– U$ 10 mil dólares;

– 20 agendas;

– 3 pendrives;

– 6 tablets;

– Extratos bancários;

– Escriturações;

– Planilhas fiscais;

– 45 relógios (Rolex, Diesel, Lacoste, Tissot, Taghever)