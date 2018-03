Operação Ferrari põe a leilão BMW a R$ 70 mil e Land a R$ 104 mil

A Operação Ferrari – investigação da Polícia Federal deflagrada em janeiro de 2015 em cinco Estados – põe a leilão sete novos lotes de veículos apreendidos em poder do tráfico internacional de drogas. São seis carros – como uma BMW a R$ 70 mil e uma Land Rover a R$ 104 mil – e também uma moto de luxo, informa o Canal Judicial .

A base da Ferrari foi o Paraná, mas a operação se estendeu por mais quatro Estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe. Na ocasião, a PF prendeu 16 suspeitos. As investigações mostraram que a organização ostentava um patrimônio superir a R$ 40 milhões.

O tráfico ‘importava’ a pasta base de cocaína do Paraguai, usada laboratórios situados em Salvador e no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo, para o refino da droga que era vendida em São Paulo e na Bahia.

Os veículos que agora vão a leilão foram recuperados com os traficantes.

O novo lote da frota vai a 2.ª praça até a próxima quinta-feira, 16., com 25% de desconto. Os veículos estão localizados em Curitiba e Londrina.