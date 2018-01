PF no Maranhão prende dois por fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais

A força-tarefa previdenciária, integrada pela Secretaria de Previdência, Polícia Federal e Ministério Público Federal, deflagrou nesta terça-feira, 13, na cidade de Teresina, a Operação Duo Fratres contra crimes previdenciários. O esquema, segundo a Federal, falsificava documentos públicos para fazer saques post mortem de benefícios previdenciários e assistenciais.

A PF no Maranhão, com o apoio da Superintendência de PF no Piauí, cumpriu cinco mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e três de busca e apreensão na capital piauiense.

Foi determinado, ainda, o arresto de valores e de bens, incluindo veículos e propriedades dos investigados, além da suspensão de mais de 100 benefícios e a convocação de 200 titulares para a realização de auditoria.

São investigados os crimes de estelionato previdenciário, uso de documento falso, falsidade material e ideológica, lavagem de capitais e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

O prejuízo inicialmente identificado é de R$ 1,15 milhão, considerando a data do cumprimento do mandado de busca em fevereiro de 2016. Já o prejuízo evitado é de R$ 5,7 milhões, tomando como base a expectativa de vida dos titulares dos benefícios objeto de suspensão judicial.

Em nota, a Federal informou que as investigações começaram em 2015 e identificaram um esquema que falsificava documentos públicos para fazer saques post mortem de benefícios previdenciários e assistenciais.

Segundo a PF, o esquema é liderado por dois irmãos que já foram presos em flagrante em três ocasiões distintas em anos anteriores na cidade de Bacabal, no Maranhão, por crimes relacionados à clonagem de cartões e fraudes previdenciárias. Por esses fatos respondem em liberdade a ações penais na Justiça Estadual de Bacabal.

Em 12 de fevereiro de 2016, equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários da PF no Maranhão cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados em Trizidela do Vale, no Maranhão, ocasião em que foram localizados diversos documentos relacionados a fraudes previdenciárias.

A PF analisou cartões magnéticos, documentos de identificação (RG, CPF e CTPS), anotações manuscritas, extratos de pagamentos e consultas de Sistemas do INSS e identificou mais de 300 benefícios previdenciários e 40 documentos de identidade falsos.

Após o cumprimento do mandado em 2016, os dois irmãos se mudaram para Teresina, segundo a PF, usando nomes falsos. Os dois, afirma a Federal, ostentam um patrimônio incompatível com suas rendas declaradas. Só de veículos constatou-se um patrimônio de quase R$ 500 mil.

O nome Duo Fratres vem do latim e significa dois irmãos, em alusão ao laço de parentesco dos principais investigados.