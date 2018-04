Operação Dictum cumpre 19 mandados de prisão no Paraná Ao todo, cento e cinquenta policiais federais cumprem trinta mandados de Busca e Apreensão e dezenove mandados de prisão preventiva nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Santa Helena, São Mateus do Sul, Londrina, Toledo e Fraiburgo, em Santa Catarina.