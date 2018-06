Operação contra locaute ‘100% exitosa’, diz chefe da PF no Sul

O superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, Alexandre Isbarrola, disse nesta quinta-feira, 31, que todos os mandados de busca e apreensão previstos para integrar o primeiro dia da Operação Unlocked já foram cumpridos. Ele classificou a atuação dos agentes como ‘100% exitosa’. Isbarrola divulgou as informações durante coletiva de imprensa sobre a operação que investiga a prática de locaute em rodovias gaúchas.

“O efetivo da Polícia Federal está mobilizado e trabalhando fortemente para a identificação deste e outros fatos que venham a ocorrer para impedir o livre (tráfego) de mercadorias. Vamos identificar e responsabilizar essas pessoas, sendo comprovada a formação de quadrilha ou bando”, afirmou.

Mais cedo, a PF havia informado que mais de 60 policiais federais cumpririam três mandados de busca e apreensão nos municípios de Vale Real e Caxias do Sul, e um de prisão temporária em um condomínio de luxo em Xangri-Lá.

O locaute teria ocorrido nas rodovias RS-122, RS-452 e BR-116, na região dos municípios de Bom Princípio, Feliz e Vila Cristina, no Rio Grande do Sul.

De acordo com as investigações, o administrador de uma grande transportadora estaria ameaçando caminhoneiros para que não realizassem o transporte de cargas, com o objetivo de provocar desabastecimento nas regiões serranas.